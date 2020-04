FC Porto é único representante português em torneio solidário de FIFA 20

O FC Porto é a única equipa portuguesa presente no torneio "Stay home, play together", de FIFA 20, organizado pela EA Sports, com um 'prize money' de 1 milhão de dólares. A prova, que arranca no próximo dia 15, vai durar 5 dias e conta com alguns dos principais clubes europeus, representados pelos seus atletas profissionais. O prémio vai ser doado para o Global Giving Covid-19, um fundo solidário para o combate à pandemia.





Vamos trocar a ? pelo A Taça #StayandPlay começa a 15 de Abril

Quem são os teus amigos que jogam FIFA 20? #FCPorto #stayandplay #FIFA20 @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/1YvLJMiYPJ — FC Porto (@FCPorto) April 10, 2020

Entre os participantes, contam-se o Lyon, Marselha e PSG (França), Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Real Madrid, Atlético Madrid e Valencia (Espanha), Roma (itália), Ajax e PSV Eindhoven (Holanda), AIK e Djurgarden (Suécia), HJK Helsínquia (Finlândia), Copenhaga e Brondby (Dinamarca) e FC Porto.As partidas estarão disponíveis a partir de dia 15 no canal de Twitch da EA Sports e tem oportunidade de assistir a João Félix a representar as cores do Atlético Madrid, assim como Vinicius Júnior pelo Real Madrid. Serge Aurier vai representar o Tottenham, de José Mourinho, na competição. Bruno Guimarães vai vestir as cores do Lyon e o espanhol Azpilicueta a camisola do Chelsea.