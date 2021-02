Federação Portuguesa de Futebol e SIC juntos no Futebol Virtual

A Federação Portuguesa de Futebol e a SIC estabeleceram uma parceria para o futebol virtual com o objetivo estratégico de promover a modalidade e dinamizar ainda mais o seu crescimento. Em função deste acordo, os jogos da Seleção Nacional de eFootball, bem como o FPF Masters – a maior competição de clubes do país – vão ser transmitidos na nova plataforma para Gaming e esports da SIC, a ADVNCE, disponível na Twitch a partir de dia 04 no canal 110 da MEO e brevemente em todas as operadoras nacionais. Para além da transmissão de jogos, a mais recente marca do universo SIC irá destacar, também, as grandes novidades da modalidade e dar palco aos clubes e estrelas do futebol virtual nacional através de um magazine semanal com emissão na SIC, complementado, ainda, com a presença na SIC RADICAL

O eFootball ganha assim um novo parceiro para ajudar na sua divulgação junto de todas as famílias portuguesas e quebrar barreiras na democratização desta modalidade eletrónica e que tem sido desenvolvida desde 2017 pela Federação Portuguesa de Futebol, e que conta com centenas de clubes e dezenas de milhares de jogadores federados.

FPF Masters eFootball com transmissão semanal na ADVNCE SIC

A começar no dia 11 de fevereiro, o FPF Masters eFootball vai contar com transmissões semanais na Advnce da SIC. Entre as 19h00 e as 22h00 de quinta-feira e sexta-feira, os melhores jogadores e clubes da modalidade vão competir pelo troféu de campeões nacionais de futebol virtual e por um prizepool de 25 mil euros. O eFootball ao mais alto nível será comentado pelas mais reconhecidas vozes da comunidade esports, com várias surpresas para os fãs da modalidade.

Seleção Nacional no caminho para a FIFAe Nations Cup 2021

Além do FPF Masters, também a Seleção Nacional de Futebol Virtual vai jogar na Advnce com os jogos de preparação para a FIFAe Nations Cup a serem transmitidos na nova plataforma da SIC. Portugal ocupa neste momento a 3ª posição do ranking mundial da FIFA em futebol virtual e vai, já a partir de maio, iniciar a campanha para a edição 2021 que se realizará em agosto na Dinamarca.

Nuno Moura, Chief Marketing Officer da FPF, sublinhou: "O nosso compromisso com a inovação e desenvolvimento do Futebol Virtual é total. Desde 2017 que a FPF eFootball tem dado palco e proporcionado as melhores condições e formatos competitivos para o desenvolvimento do talento nacional, atletas e clubes. Assente numa cultura desportiva que fomenta o respeito, a inclusão e espírito comunitário, o eFootball tem registado um crescimento exponencial a todos os níveis. É, pois, com enorme satisfação que damos as boas-vindas à SIC, na expectativa de que este parceiro possa imprimir toda a qualidade, a que já habituou os portugueses, nos diversos conteúdos e transmissões de futebol virtual que ajudará a levar a casa de todas as famílias."

Cristina Vaz Tomé, Chief Revenue Officer do Grupo Impresa: "Quando lançámos a marca ADVNCE foi precisamente com o espírito de agregar a comunidade de esports e gaming e de estabelecer parcerias que permitam amplificar a nossa estratégia com a plataforma ADVNCE. Por isso, esta parceria com a FPF é muito importante no cumprimento dessa nossa estratégia, pois permite-nos não só dar palco a jogadores nacionais que representam Portugal a nível internacional, como ter uma competição que pode tornar-se realmente agregadora para várias idades e aproximar as famílias do gaming e dos esports".

"Reforço que é de extrema importância para o ADVNCE fortalecer parcerias com entidades que tem proporcionado um crescimento no mundo dos esports e, consequentemente, elevar a fasquia a nível nacional. Com esta parceria esperamos continuar a surpreender e a desenvolver novos desafios, dar possibilidade às marcas que apoiam estas iniciativas de terem mais visibilidade e amplificar a comunidade nacional de jogadores através da plataforma ADVNCE".