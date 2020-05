FIFA 20: Leões Wendell Lira e Klinger sagram-se campeões na KOEL

O Sporting conquistou a Kick-Off Electronic League (KOEL), mercê das prestações de qualidade dos brasileiros Wendell Lira e Klinger Castro.





A dupla leonina somou 57 pontos ao longo das 11 séries e arrecadou o troféu, triunfando com mais um ponto do que a R10, equipa de eSports do mítico Ronaldinho Gaúcho, representada no torneio por Paulo Henrique "PHzin" e Matheus Henrique "mh".Ironicamente, Klinger é jogador da R10 mas encontra-se emprestado ao clube de Alvalade.