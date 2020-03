FIFA 20: Pedro Tim 23 e João Félix num duelo de estrelas

O YouTuber Record Pedro Tim 23 continua a estreitar a ligação com os grandes craques do futebol mundial. Numa altura em que temos de estar confinados às nossas casa, nada como desafiar os melhores do futebol real para um jogo de futebol virtual. Foi o que o nosso Pedro fez, com alguns duelos frente ao craque português João Félix, do Atlético de Madrid.

Para este arranque da semana está já programado mais um duelo de campeões com outro 'wonderked' do futebol nacional mas, por agora, o segredo é a alma do negócio. O melhor mesmo é ficarem atentos ao canal dele, porque entre hoje e amanhã terão novidades.