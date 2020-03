FIFA 20: Taça Libertadores para manter a chama viva

Já está disponível de forma gratuita o DLC da Taça Libertadores para o ‘FIFA 20’. A EA Sports apostou forte na competição sul-americana e lançou este pacote de conteúdos para Xbox One, PlayStation 4 e PC, em que também podemos encontrar a Taça Sul-Americana e a Recopa.





Deste modo, temos pela frente as diversas equipas que participam nestas provas continentais, com destaque para o facto de as formações brasileiras contarem apenas com jogadores genéricos, uma vez que o exclusivo das mesmas pertence ao PES 2020 e à Konami. Também foram adicionados dois novos estádios ao popular jogo – o El Cilindro, do Racing, e o Libertadores da América, pertença do Independiente.Conforme a EA Sports havia garantido, todos os clubes presentes na fase de grupos da Taça Libertadores e na Taça Sul-Americana estão representados no jogo. Poderemos então embarcar numa ‘aventura brasileira’ ao leme de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Athletico Paranaense, Grémio, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Goiás. O Corinthians não garantiu qualificação e ficou fora do jogo. Quanto ao Internacional, que já estava no ‘FIFA 20’, apenas será incluído de forma completa no futuro.Recorde-se que os clubes do Brasil são os únicos com jogadores genéricos. Isso acontece devido à mediática Lei Pelé, que obriga a que as empresas negociem os direitos de imagem com cada atleta individualmente, para que estes possam surgir com nome e aparência reais.Nas restantes equipas as coisas estão aprumadas, com rostos atualizados, símbolos e equipamentos atualizados. E é isto que nos deixa com um sabor agridoce. A ideia de lançar as competições sul-americanas é positiva, mas o facto de não podermos alinhar com jogadores verdadeiros das equipas brasileiras deixa um vazio difícil de preencher. Mais vale ter ‘Lidoanho’ e ‘Alonzinho’ no ataque do Flamengo, por exemplo, do que nada. Mas que é estranho, lá isso é...