FIFA 21: Agora já nos sentimos mais treinadores

O universo do Gaming tem coisas complicadas de explicar. Nos últimos anos uma das grandes críticas feitas à EA Sports e o ‘seu’ renomado FIFA prendia-se com o facto do Modo Carreira, tão apreciado por milhões de utilizadores, não ser renovado de forma efetiva. Fizeram-se petições, enviaram-se críticas à Electronic Arts e... tudo ficou na mesma. Ora este ano, quando a indústria dos videojogos está envolvida numa inevitável crise motivada pela pandemia, que até levou a Konami a lançar o PES num formado inovador, o FIFA21 surge fresco e renovado, com um Modo Carreira apurado e que já dá gosto jogar.





Centramo-nos neste modo porque, de resto, já sabemos que a coisa não muda muito. As história do ‘Volta’ continuam animadas, o ‘Ultimate Team’ vai voltar a registar milhões e milhões de lucro e a jogabilidade, depois dos ‘tropeções’ habituais, é intuitiva e de fácil adaptação. Por isso, olhamos para o Modo Carreira, que este ano até tem uns laivos de Football Manager, pela possibilidade que temos de simular o jogo, acompanhando a ação através de um gráfico dinâmico onde vemos o evoluir da partida, podendo não só intervir como treinador, mudando de tática ou mandando a equipa adotar uma postura mais ofensiva ou defensiva, mas também ‘entrar’ no jogo sempre que desejamos.

Ou seja, podemos estar a assistir à simulação e se existir um penálti a nosso favor, por exemplo, agarrar no comando e bater a penalidade. Se a 10 minutos do fim estivermos a perder e a equipa não parecer capaz de dar conta do recado em busca do empate, também podemos passar ao papel de jogadores e controlar a equipa. A evolução dos jovens talentos também foi renovada e dá uma outra vida ao simulador, para além das interações com os jogadores, que apesar de ainda registarem algumas ‘loucuras’ (estamos a liderar o campeonato e o capitão diz-nos que o plantel está preocupado com os maus resultados), faz-nos sentir mais na pele de um verdadeiro técnico. Se nos últimos anos não baixámos a guarda nas críticas ao modelo datado que era apresentado, agora aqui estamos para destacar como tudo está melhor e muito mais fluído. Demorou mas foi...