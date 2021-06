FIFA 21: Rúben Dias brilha em Inglaterra e merece destaque

Rúben Dias, internacional português do Manchester City, foi distinguido como Jogador do Ano na Premier League 2020/21 e, inevitavelmente, foi destaque no universo do desporto-rei e também do Gaming. especialmente junto dos fanáticos de FIFA 21.

O designer Aryan Sacicant não se poupou a esforços e também fez a sua parte, com três imagens do craque que agora está ao serviço do selecionador Fernando Santos a preparar o Campeonato da Europa.