FIFA 22: A florescer... como um grande amor

Todos os anos, mais ou menos por esta altura, surge a inevitável questão - "Será que este ano vale a pena jogar o novo FIFA?". E, como numa bonita história de amor, já todos sabemos que vamos voltar a abraçar aquele de quem gostamos há tanto tempo.

A analogia com um romance ou um namoro funciona na perfeição para o simulador da EA Sports, porque apesar de já antevermos uma ou outra nuvem cinzenta no horizonte, um ou outro defeito do qual não gostamos, sabemos também que a relação já é longa e, por isso, temos a capacidade de perdoar uma ou outra coisa.

FIFA 22 FIFA 22

Essa é a premissa, por exemplo, para o Modo Carreira. Depois de alguns anos em que ficámos frustrados por não ver grandes evoluções e novidades, as coisas começaram a encarrilar e agora, no FIFA 22, podemos usufruir de forma clara de tudo aquilo que queríamos ver implementado há mais tempo. É certo que o popular jogo apanhou uma tremenda 'boleia' de títulos como NBA2K, mas a verdae é que mudou e isso só nos pode deixar satisfeitos. Até porque o sábio povo sempre disse que 'mais vale tarde do que nunca".

Quando abraçamos uma carreira de treinador temos agora a possibilidade de criar um clube de raiz, algo que os seguidores da EA Sports pediam há muito tempo e que agora têm a possibilidade de testar. E nada como arregaçar as mangas e avançar sem medos para um desafio completamente novo no FIFA e que promete tornar toda a experiência mais interessante.

Caso a opção seja manter o foco no 'velhinho' Modo Carreira, onde assumir assumimos a liderança de um emblema, continuamos a usufruir de uma qualidade assinalável, com novas animações, novos detalhe e, no caso da Liga portuguesa, uma qualidade gráfica de destaque e que realmente nos remete para dentro da ação. Aliás, esse é um dos determinismos de FIFA 22 - parece haver mais atenção a alguns dos detalhes que faziam a cabeça em água dos fãs do jogo há alguns anos.

Ronaldo em destaque Ronaldo em destaque

Se formos daqueles que gostam de entrar em campo como jovem promessa, também temos novidades. E são muitas... O Modo Carreira de Jogador apresenta mecânicas diferenciadas e que nos obrigam a jogar cumprir objetivos, ganhar XP e aumentar os atributos do nosso atleta. Uma mudança que promete efetivamente mudar a experiência deste modo de jogo.

Falemos agora do HyperMotion. Trata-se de uma tecnologia de próxima geração que implementa pela primeira vez a captura de movimentos 11v11, adicionando um novo nível de dados de movimento real e animações para ajudar o jogo a tornar-se mais realista.

É uma tecnologia fundamental para PS5, Xbox Series X/S e Stadia que combina captura de movimentos em equipa completa com aprendizagem de máquinas avançadas para produzir novas animações que representam realisticamente o desporto em várias situações em todo o campo.

E nota-se quando jogamos? Sim, e muito... O 'jogo jogado' está mais realista, sentimos que estamos ainda mais dentro da ação e que alguma da mecanização que se sentia nos protagonistas, noutras edições do jogo, está agora mais dissipada. Isso cria um ambiente mais 'futeboleiro' e a sensação de que os mínimos detalhes são relevantes para tudo aquilo que vai acontecendo no relvado.

Paris SG Paris SG

Outro dos destaques desta edição prende-se com o novo sistema de guarda-redes, que obriga a um posicionamento mais inteligente, defesas melhores e mais estilos de guarda-redes. De resto, esta é a primeira real mudança sentida logo que pegamos no comando da PS5 para testar o jogo.

Se a isto juntarmos a física de bola melhorada, a sensação de jogo é renovada e entendemos que estamos perante algo que nos torna mais jogadores ainda.

Quem nos segue há mais tempo sabe que a equipa Record Gaming é viciada nos Modos Carreira, seja de treinador ou de jogador, sendo nromalmente essa a base de análise que depois nos leva para outros voos. Ainda assim, há outros destaques não podemos esquecer.

No Pro Clubs, que tantos e tantos amantes tem espalhados por esse mundo fora, há várias novidades dignas de realce. Logo a começar pela personalização de equipas. Pela primeira vez, estão disponíveis personalizações cosméticas masculinas ou femininas para o nosso Virtual Pro, que não apresentam qualquer impacto no gameplay. Foram ainda adicionadas novas áreas de personalização da equipa, incluindo: Equipamento, símbolo, bola, estádio, alcunha dos comentadores, cânticos, canções de golo e muito mais.

Celebração de Son Celebração de Son

E como o VOLTA se tornou uma instituição do FIFA, a EA Sports apresenta nesta edição o novo Skill Meter e Signature Skills. E como se não chegasse, os jogadores também podem experimentar uma nova forma de jogar - Volta Arcade. Trata-se de uma lista de jogos especiais de festas de quatro jogadores, incluindo Dodgeball, Foot Tennis, Team Keepaway, Disco Lava, entre outros. E é garantido que animação não falta neste modo de jogo.Estão atualmente disponíveis oito jogos mas surgirão muitos mais.

Os amantes do FUT Champions ficam desde já a saber que esta competição de topo está agora dividida nos Play-Offs e Finais, com acesso a campeões FUT concedidos por ganhar pontos de qualificação suficientes na Divisão Rivals primeiro. A partir daqui, é possíel começar a corrida de Champions através dos Play-Offs quando estivermos prontos durante as seis semanas fut Season. As Finais têm lugar ao longo da mesma duração da antiga Liga de Fim de Semana, e apresentam um sistema de entrada limitada que te dá flexibilidade em relação à forma como e quando competes em FUT Champions, bem como recompensas mais rápidas.

Feitas as contas, e voltando à premissa inicial de uma bonita história de amor, FIFA 22 surge nas nossas vidas para nos fazer apaixonar novamente e com muitas prendas para nos fazer esquecer tempos menos felizes da relação. Por mim está tudo esquecido e aceito voltar a amar.