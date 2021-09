FIFA 22: Banda sonora já é conhecida

A EA SPORTS anunciou a banda sonora oficial de FIFA 22 com música de uma série de artistas e culturas que representam a natureza global do jogo mundial. A banda sonora de FIFA 22 é a maior de sempre, com 122 canções inéditas representando 27 nações – incluindo faixas das estrelas internacionais Swedish House Mafia e do produtor/performer francês DJ Snake & Malaa – que estreia uma nova canção no jogo.

A banda sonora deste ano oferece 52 novas faixas – uma coleção de ritmos arrojados e elevatórios de artistas como Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES, e muito mais. FIFA 22 também apresentará música de alguns dos mais estreantes do mundo, como o vocalista Casper Caan, o australiano Alt-rockers Bloodmoon, o fenómeno de voz brasileiro CAIO PRADO e a cantora de soul londrina Hope Tala.

A Banda Sonora VOLTA FOOTBALL emite uma vibração subterrânea e agridoce que encarna a rua. As 70 canções oferecem uma mistura de géneros musicais hip-hop, grime, eletrônica e mais amplos, incluindo faixas do rapper britânico Headie One, duo de hip-hop de Atlanta EARTHGANG e o cantor e compositor britânico John Newman.

O jogo também apresenta novos kits FUT exclusivos desenhados pela Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA e DJ Snake.