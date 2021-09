FIFA 22: Benjamin Mendy removido do jogo por estar em prisão preventiva

A poucos dias do lançamento global do FIFA 22, a EA Sports removeu Benjamin Mendy da base de dados. O francês continua em prisão preventiva, e vai ser julgado em janeiro de 2022 pelos crimes de violação e abuso sexual.





Quando a empresa, com sede na Califórnia, revelou os 'ratings' dos jogadores, o defesa do Manchester City chegou mesmo a estar incluído, motivo que terá levado a uma revolta geral dos fãs do jogo e do desporto. Cerca de dois dias depois, o lateral acabou mesmo por excluído.Recorde-se que apesar da decisão, a EA Sports ainda não se pronunciou sobre o assunto.