FIFA 22: Cristiano Ronaldo é o 12º jogador da Team of the Year

O desempenho do jogador português Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) garantiu-lhe o reconhecimento pelo seu ano incrível, tendo sido eleito o 12º jogador da Team of the Year do FIFA 22. Foram ainda reveladas as menções honrosas com jogadores cujos desempenhos não poderiam ficar despercebidos e que, apesar de não fazerem parte da Team of the Year, contarão com estatísticas melhoradas no FIFA 22.

Os 15 jogadores destacados com menções honrosas são: o português Bruno Fernandes (Manchester United FC), o egípcio Mohamed Salah (Liverpool FC), os franceses Karim Benzema (Real Madrid CF) e Jules Koundé (Sevilla FC), o norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund), os alemães Leon Goretzka (FC Bayern München) e Antonio Rüdiger (Chelsea FC), o austríaco David Alaba (Real Madrid CF), os ingleses Phil Foden (Manchester City FC) e Kyle Walker (Manchester City FC), os italianos Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (SSC Napoli) e Leonardo Bonucci (Juventus), o senegalense Édouard Mendy (Chelsea FC), e o canadiano Jonathan David (LOSC Lille).

O 12º jogador e os jogadores com menções honrosas juntam-se à Team of the Year do FIFA 22 e já estão disponíveis, por tempo limitado, no modo de jogo FUT (FIFA Ultimate Team) para a PlayStation®4 e PlayStation®5, e podem ser obtidos através da abertura de packs, pela habilidade do jogador, ou através de FIFA Points que podem ser adquiridos na PlayStation®Store.

Para os jogadores que ainda não adquiriram o título EA Sports™ FIFA 22, este encontra-se disponível na PlayStation®Store com destaque para a Edição Ultimate PS™4 e PS™5 que, ao invés dos habituais 99,99€, encontra-se com 50% de desconto, até ao dia 1 de fevereiro, podendo ser adquirida por apenas 49,99€.

De lembrar também que os jogadores de FIFA 22 na PlayStation® poderão comprar packs FUT para adquirirem novos jogadores e consumíveis que os podem ajudar a construir o seu clube e a melhorar a química da sua equipa, usando FIFA Points, que estão disponíveis para aquisição de forma segura na PlayStation®Store, ou Moedas que são ganhas no jogo disputando várias partidas, concluindo desafios ou vendendo jogadores no mercado de transferências.