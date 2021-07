FIFA 22: Mbappé é o eleito para a capa

Kylian Mbappé é o homem escolhido para ser capa do FIFA 21, popular simulador da EA Sports. O jogador do Paris SG já fez as fotografias que vão servir de 'rosto' do videojogo e continua assim a ser o destaque, à imagem da edição anterior.

O PSG deu nota desta informação nas suas redes sociais.

Capas FIFA:



FIFA 22: Kylian Mbappé



FIFA 21: Kylian Mbappé

FIFA 20: Eden Hazard / Virgil van Dijk / Zinedine Zidane

FIFA 19: Cristiano Ronaldo / Neymar / Kevin De Bruyne / Paulo Dybala

FIFA 18: Cristiano Ronaldo

FIFA 17: Marco Reus

FIFA 16: Lionel Messi

FIFA 15: Lionel Messi

FIFA 14: Lionel Messi

FIFA 13: Lionel Messi

FIFA 12: Wayne Rooney / Kaká

FIFA 11: Wayne Rooney / Kaká

FIFA 10: Wayne Rooney