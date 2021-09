FIFA 22: Os homens-golo que não podemos perder de vista

O FIFA 22 está a chegar e as habituais listas de craques começam a ser conhecidas. No topo dos melhores avançados do simulador da EA Sports está Lewandowski, o 'bombardeiro' polaco do Bayern, bem acompanhado pelo 'nosso' Cristiano Ronaldo e o prodígio Kylian Mbappé.





1. Robert Lewandowski - Bayern Munique 922. Cristiano Ronaldo - Manchester United 913. Kylian Mbappé - Paris Saint-German 914. Harry Kane - Tottenham 905. Luis Suárez - Atlético Madrid 886. Romelu Lukaku - Chelsea 887 Erling Haaland - Borussia Dortmund 888 Sergio Agüero - Barcelona 879 Ciro Immobile - Lazio 8710. Gerard Moreno - Villarreal 8611 Jamie Vardy - Leicester City 8612. Antoine Griezmann - Atlético Madrid 8513 Lautaro Martínez - Inter Milan 8514. Edinson Cavani - Manchester United 8515. Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal 85