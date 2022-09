FIFA 23: Aí está o trailer de lançamento que todos esperavam

A Electronic Arts Inc. celebra o lançamento da EA SPORTS™ FIFA 23 com tecnologia de gameplay HyperMotion2*, que proporciona uma ação incrível, realismo e autenticidade a todos os aspetos do campo. Com cross-play†, inovações em modos favoritos dos fãs, incluindo FIFA Ultimate Team™, Modo Carreira, VOLTA FOOTBALL, e FIFA World Cups™** tanto feminino como masculino, FIFA 23 está agora disponível para PlayStation(R) 5, Xbox Series X|S, PC através da aplicação EA, Origin™, EPIC e Steam, PlayStation 4 e Xbox One.

"Com FIFA 23, trazemos os adeptos de todo o lado a experiência futebolística mais imersiva e autêntica de sempre num título da EA SPORTS FIFA", disse Nick Wlodyka, SVP, GM da EA SPORTS FC. "Ao incorporar o futebol feminino, as nossas mais recentes inovações em tecnologia com o HyperMotion2, autenticidade inigualável com mais de 300 parceiros em todo o futebol mundial, este último título engloba o poder do futebol para conectar jogadores, ligas, equipas e talento de todo o mundo através da nossa paixão partilhada pelo desporto."

Nos últimos 30 anos, a EA SPORTS FIFA tem vivido na intersecção de entretenimento e jogos e tem influenciado diretamente o crescimento e desenvolvimento da cultura do futebol. Recentemente, a EA SPORTS associou-se a uma das maiores marcas de entretenimento do mundo na Marvel para trazer heróis icónicos do futebol para o relvado em FIFA 23 Ultimate Team. AFC Richmond e o treinador de bigode favorito de todos, Ted Lasso, também serão jogáveis em FIFA 23, uma vez que os Greyhounds se juntam ao Wrexham AFC na secção do Rest of World de clubes dentro de FIFA 23.

Os avanços para a inovadora tecnologia de jogo da EA SPORTS FIFA - HyperMotion2, levam FIFA 23 a mais de 6000 animações de futebol verdadeiras que proporcionam realismo sempre que os fãs entram em campo, incluindo novas acelerações, dribles e mecânicas de bola compostas.

Dados avançados de captura de jogo 11v11 e duas novas filmagens de movimento de jogo completo com equipas profissionais - incluindo uma captura de movimentos do primeiro encontro feminino – mais os dados de cinco exercícios de treino, levam a animações mais realistas e de alta fidelidade, algo nunca antes visto num título da EA SPORTS FIFA.

Um algoritmo de aprendizagem automática traz o realismo do futebol para outro nível. Tendo aprendido com 9,2 milhões de quadros cumulativos de captura avançada de jogos, o algoritmo grava novas animações em tempo real, para criar movimentos mais naturais e realistas de futebol numa variedade de interações em campo.

Inovação em todos os modos de jogo

FIFA 23 apresenta cross-play para jogadores da mesma geração de plataformas, e permite conectar-se com amigos e competir em modos 1v1, incluindo FIFA Ultimate Team™ (FUT) e Online Friendlies. FUT 23 inclui uma nova forma de jogar; 'FUT Moments' que usa desafios baseados em cenários para oferecer aos jogadores novas formas de progredir através do modo. Uma atualização completa do sistema de química FUT promove a flexibilidade de construção de esquadrões, permitindo assim aos fãs construírem à sua maneira a melhor equipa possível.

As melhorias no Player Career Mode permitem aos jogadores definir a sua personalidade e experiência de jornada, com novas atividades fora do campo para ajudar a definir a sua carreira de jogador. O Manager Career Mode permite ao jogador assumir o controlo de um autêntico gestor de futebol de todo o mundo... e Ted Lasso, enquanto conduz a sua equipa à glória. Um novo modo 'Playable Highlights' nos modos carreira de jogador e carreira de gestor também permite que os fãs saltem diretamente para a ação e alcancem os seus objetivos profissionais. Pro Clubs e VOLTA FOOTBALL têm um novo ponto de entrada partilhado que permite personalizar, jogar e progredir um jogador através de ambos os modos, juntamente com a capacidade de ganhar pontos Pro Clubs XP em cada modo. Junta-te aos amigos ou à VOLTA FOOTBALL Community e expressa o teu estilo em novas e melhoradas VOLTA Arcades, com mais formas de fazer o teu próprio Avatar. Os jogos novos e atualizados trazem o áudio de multidão melhorado, novos adereços, estádios maiores, bolas de cor dinâmica, temporizador de pés e novos efeitos sonoros para marcar o entretenimento no VOLTA ARCADE. A jogabilidade renovada do VOLTA traz uma série de melhorias ao futebol de rua que trazem talento e variedade a todos os jogos.

Futebol feminino

Pela primeira vez na história da EA SPORTS FIFA, os jogadores podem experimentar o jogo com equipas femininas na Barclays FA Women’s Super League e na Division 1 Arkema no lançamento, com novidades emocionantes ainda para vir‡.

Reforçada pela captura dedicada do HyperMotion2 com uma equipa feminina profissional, a animação em FIFA 23 oferece ao futebol feminino uma autenticidade completa, criando a experiência mais realista de sempre.

FIFA World Cup

Além do Mundial de Futebol Masculino FIFA World Cup Qatar 2022™, FIFA 23 dá vida ao Mundial feminino FIFA Women’s World Cup Australia e New Zealand 2023™ permitindo aos fãs experimentar o auge do futebol internacional masculino e feminino.

Com mais de 300 parceiros, 19.000 jogadores, 700 equipas, 100 estádios e 30 ligas em todo o mundo, a EA SPORTS FIFA 23 é o único local onde os adeptos podem jogar no maior palco do mundo, tanto nos campeonatos FIFA World Cup™ masculino como feminino, bem como na icónica UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa League. CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, todos num só jogo.

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e pela EA Roménia e está disponível em todo o mundo na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One a 30 de setembro.