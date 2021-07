FIFA 23: Ainda falta um ano mas há quem diga que será gratuito

Ainda falta mais de um ano para FIFA 23 chegar ao mercado. Contudo, o simulador de futebol da EA Sports já faz agitar a comunidade. Isto porque, de acordo com informações colocadas a circular nas redes sociais, essa edição, que chega ao mercado em setembro de 2022, será gratuita.





Ainda que esta informação não tenha sido confirmada pela Electronic Arts, a verdade é que a possibilidade do FIFA 23 ser free-to-play faz sentido, uma vez que segue a tendência atual no mercado dos videojogos.Recorde-se que foi anunciado recentemente que Pro Evolution Soccer, jogo da Konami e grande rival do FIFA, será rebatizado eFootball e será gratuito.