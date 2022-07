FIFA 23: Aqui está a capa da Ultimate Edition!

Dia de revelações importantes no FIFA 23. A EA Sports mostrou ao mundo a capa global da Ultimate Edition, onde Kylian Mbappé, do PSG, surge acompanhado pela australiana Sam Kerr, do Chelsea.





Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ????



Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.



See the full reveal on July 20 ? https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

A estrela francesa do Paris SG cumpre assim mais um ano como 'poster boy' do popular jogo, sendo que Kerr torna-se a primeira futebolista a surgir na capa do videojogo.

O facto de estar equipada com as cores do Chelsea deixa no ar a possibilidade de termos no FIFA 23 clubes femininos pela primeira vez.



O jogo já conta com seleções nacionais, mas pode dar agora o salto para uma presença ainda mais efetiva do futebol feminino.