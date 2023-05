FIFA 23: Arrancam as semifinais do UEFA Champions League Challenge

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o arranque das semifinais do UEFA Champions League Challenge do EA Sports™ FIFA 23, o torneio que traz a emoção da Liga dos Campeões ao PlayStation® Tournaments. Tal como na fase anterior, podem participar os jogadores de EA Sports™ FIFA 23 tanto na PS5™ como na PS4™, seja qual for o seu nível de experiência com o jogo, sendo que as mecânicas da competição irão depois variar de acordo com a consola utilizada.As semifinais deste UEFA Champions League Challengue arrancam já hoje, dia 8 de maio. As inscrições estão abertas, e os jogadores podem inscrever-se através do Centro de Competição após fazerem o login com a sua conta da PlayStation®Network, ou diretamente através da sua consola.Consulta o calendário previsto da competição na PlayStation®4 e/ou na PlayStation®5 e respetivos prémios na página oficial do Torneio no Centro de Competição.É necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus para participar nos torneios. Também é necessário ter a idade recomendada e residir num país válido.