FIFA 23: Banda sonora junta Rosalía, Bad Bunny, Stromae, Jack Harlow e muito mais

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) revelou esta quinta-feira a banda sonora oficial do tão esperado EA SPORTS™ FIFA 23, partilhando as batidas e ritmos que acompanharão os jogadores através do FIFA mais expansivo até à data.Com mais de 100 canções de uma série de artistas, a banda sonora de FIFA 23 desafia os géneros, reunindo vozes de todo o mundo. Apresenta uma gama de hitmakers globais, como Bad Bunny e Yes Yeah Yeahs, bem como estrelas em ascensão, como Baby Tate, Ibeyi e Pheelz, a extensa lista de pistas encarna a natureza rica e global do futebol."A banda sonora deste ano demonstra a amplitude do amor do mundo pelo jogo, captando sons de todos os lados do globo", disse Raphaella Lima, Diretora Global de Marketing musical da EA. "Quisemos enfatizar a importância da nossa comunidade mundial de futebol através da música e estamos entusiasmados por associar-nos a este incrível grupo de artistas para fornecer as canções e hinos para o FIFA mais expansivo de sempre."Os fãs também podem mostrar o seu apoio aos seus músicos favoritos através de KITS DE TEAM™ ULTIMATE de FIFA projetados por artistas como Jack Harlow, ROSALÍA, Pheelz, Central Cee e muito mais. Os kits personalizados, concebidos para personificar a personalidade de cada artista, estarão disponíveis para desbloquear através de uma série de objetivos a partir de 27 de setembro*.A Banda Sonora do Menu recebe jogadores de FIFA 23 com 57 melodias frescas dos favoritos dos fãs, incluindo FKA Twigs, Flume, MILKBLOOD, Phoenix, Sampa The Great, ODESZA e muito mais. A lista de reprodução apresenta uma grande variedade de sons, desde a cantora pop angolana, PONGO, até ao artista argentino de hip hop, Trueno e não só.Além disso, a banda sonora deste ano de VOLTA FOOTBALL capta a autêntica e arrojada sensação do futebol de rua com faixas de Nas, Denzel Curry, Quevedo, Remi Wolf e muito mais. A mistura cuidadosamente curada de hip hop, alternativa, dança eletrónica e música pop transporta os jogadores diretamente para o jogo de futebol de rua.A banda sonora de FIFA 23 já está disponível para streaming no Spotify.Os fãs são convidados a ficar ligados para atualizações emocionantes da banda sonora ainda este outono.O FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e pela EA Roménia e estará disponível em todo o mundo na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One a 30 de setembro.