FIFA 23 chega a 30 de setembro com crossplay

É oficial! O FIFA 23 recebeu data de lançamento e chegará às lojas no final de setembro. A versão padrão fica disponível no dia 30, sendo que todos aqueles que optarem pela versão Ultimate poderão começar a jogar a 27 de setembro, através do acesso antecipado.

Desta vez o popular simulador da EA Sports contará com a funcionalidade crossplay ativa. Deste modo os utilizadores de PS4 e Xbox One podem jogar juntos, enquanto os jogadores PS5, Xbox Series, PC e Stadia também serão devidamente emparelhados.

A crossplay entre as duas gerações de consolas não é possível, como explicou Sam Rivera: "As mecânicas e funcionalidades são diferentes, o que torna diferente o gameplay e não foi possível sincronizar as duas gerações diferentes de consolas."