FIFA 23: Darwin Nuñez deixou de ser careca...

Darwin tornou-se um jogador muito mediático nos últimos tempos. Depois de 'partir' tudo ao serviço do Benfica, foi para o Liverpool por muitos milhões de euros e é agora uma das figuras do emblema de Anfield. Contudo, no FIFA 23 o jogador uruguaio aparecia com um rosto genérico e sem o seu estiloso cabelo.

Um problema resolvido hoje mesmo pela EA Sports, num patch onde tratou de alguns problemas de gameplay e também 'devolveu' os verdadeiros rostos a alguns jogadores.