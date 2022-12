FIFA 23: Diogo Dalot e Raphaël Guerreiro na equipa ideal do Mundial'2022

29 unforgettable days all come down to this.



A EA Sports revelou esta sexta-feira a equipa ideal do Mundial'2022, numa equipa com 14 jogadores e em que nenhuma seleção (entre as eleitas) tem mais do que dois representantes.Por Portugal, segundo o FIFA 23, destacaram-se Diogo Dalot, defesa que iniciou o Campeonato do Mundo no banco de suplentes mas que terminou como dono do corredor direito, e Raphaël Guerreiro, lateral que assumiu o corredor contrário ao do jogador do Manchester United. Com Dumfries (Holanda), Gvardiol (Croácia) e Theo Hernández (França) a completarem a linha de cinco que surge à frente do guarda-redes, Bounou (Marrocos).No meio-campo estão jogadores como Gavi (Espanha), Mac Allister (Argentina), Phil Foden (Inglaterra) e Perisic (Croácia), com o ataque a ficar ao encargo de Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina), Harry Kane (Inglaterra) e Gakpo (Holanda).