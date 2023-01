FIFA 23: Haaland é o 12.º elemento da Team of The Year

A EA SPORTS confirmou Erling Haaland, do Manchester City , como o 12.º Homem da Team of The Year (TOTY) do FIFA 23, que ocupa o último lugar na lista da TOTY de 2023. Após o anúncio da EA SPORTS FIFA TOTY XI, os adeptos tiveram a oportunidade de votar in-game para o seu 12º Homem da TOTY, o jogador final adicionado ao coletivo TOTY.

Os adeptos votaram através do FIFA Ultimate Team™, onde Haaland obteve 60% dos votos, superando Federico Valverde, do Real Madrid, e João Cancelo, colega de equipa do Manchester City. Em 2022, as estatísticas de Haaland foram surpreendentes, com 37 golos em 32 partidas, juntamente com 120 remates e 34 oportunidades criadas. Haaland iniciou a sua carreira no Manchester City com estrondo, bateu o recorde de mais golos nas primeiras 5 (9) e 10 (15) jornadas na Premier League, e tornou-se também o primeiro jogador a marcar nas suas primeiras 4 jornadas fora.

O 12º Homem volta a colocar o poder nas mãos dos jogadores, deixando-os decidir quem merece o último lugar no plantel do TOTY. O item TOTY da Haaland estará disponível em FUT a partir de hoje, sexta-feira, 27 de janeiro.