FIFA 23: Tudo o que já sabemos sobre o simulador

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation® que, após 30 anos da consagrada série de futebol FIFA da EA, a sua última entrega, o FIFA 23, chegará ainda este ano. Este será o último a contar com a marca FIFA no título e promete ser o jogo mais inclusivo, ambicioso e versátil da série.

O título chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 com crossplay entre plataformas da mesma geração e apresentará inovações nunca vistas no mundo dos videojogos de futebol. Para além disso, este jogo está um passo à frente e demonstra o crescimento da franquia da EA, que agora inclui melhorias na física e nos gráficos e, pela primeira vez, clubes femininos. Estas novidades provam porque é que a EA chama ao FIFA 23 "The World’s Game".

O foco do FIFA 23 é fazer com que o jogo seja o mais autêntico da franquia. Para isso, a EA aprimorou o sistema de captura HyperMotion2 e o algoritmo de aprendizagem automática que faz análise de dados para que os jogadores, e todo o ambiente ao redor, sejam mais realistas que nunca. A EA apresentou uma série de melhorias que foram possíveis graças a esta inovadora tecnologia e tornam o jogo ainda mais imersivo, e os ambientes também receberam upgrades.

Com mais de 19 000 jogadores, 700 equipas, 100 estádios e mais de 30 ligas diferentes, os jogadores poderão desfrutar de todo o realismo de FIFA 23 durante horas e horas.

Outro objetivo da EA com este título é garantir que o seu gameplay permite ainda mais input dos jogadores, e as novas mecânicas têm como objetivo que os jogadores tenham controlo total sobre a forma como passam a bola, marcam golos e se movimentam. Entre estas novidades está uma nova mecânica de risco e recompensa baseada na habilidade dos jogadores que, juntamente com outras coisas, permitem um maior controlo da ação.

O FIFA 23 conta ainda com vários modos onde os jogadores poderão colocar à prova todas estas melhorias mecânicas e visuais. Um dos novos modos que chegará à série é o FUT Moments, onde os jogadores poderão criar a sua própria equipa cheia de ícones, Heróis FUT e qualquer outra pessoa que possam pensar graças à Ultimate Team. Para além disto, os jogadores também poderão deixar a sua marca na história ao competir no FIFA World Cup a partir do conforto das suas casas. O FIFA Men’s World Cup Qatar 2022 e o FIFA Women’s World Cup Austrália e Nova Zelândia 2023 estarão disponíveis em tempo real.

Pro Clubs, Volta Football e o Modo Carreira também introduzem novas formas de interagir com o FIFA 23.

Outra novidade é que, quer joguem na PlayStation®4 ou na PlayStation®5, os jogadores poderão competir contra os seus amigos que utilizem uma plataforma da mesma geração em modos 1x1 via crossplay, desfrutando com eles do Ultimate Team, Online Seasons, Online Friendlies e muito mais.

O EA SPORTS™ FIFA 23 leva então o The World's Game para dentro de campo, com os torneios masculinos e femininos do FIFA World Cup™, a adição de equipas de futebol feminino e novas formas de jogares os teus modos favoritos. As melhorias à tecnologia HyperMotion2 trazem ainda mais ação e realismo do futebol para o campo na PS5. Alimentadas com o dobro das capturas de movimentos reais, as partidas apresentam uma quantidade nunca antes vista de animações de futebol realistas.

Título, que chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 a 30 de setembro, já está disponível para reserva na PlayStation®Store, onde conta com 3 edições: uma Edição Standard para a PlayStation®4, uma Edição Standard para a PlayStation®5 e uma Ultimate Edition, que está disponível para a PlayStation®5 e PlayStation®4. Em baixo um resumo do que contém cada uma destas edições:

Edição Standard para a PlayStation®5 (79,99€)

EA SPORTS™ FIFA 23 PS5™

Jogador TOTW 1 Não Trocável

Item por Empréstimo Kylian Mbappé

Escolha Jog. Emprestado Embaixador FUT

Talento Local no Modo Carreira

Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€)

EA SPORTS™ FIFA 23 PS4™

Item de Jogador TOTW 1 Não Trocável

Item por Empréstimo Kylian Mbappé

Escolha Jog. Emprestado Embaixador FUT

Talento Local no Modo Carreira

Ultimate Edition para a PlayStation®5 e PlayStation®4 (99,99€)

FIFA 23 PS4™ e FIFA 23 PS5™

Herói FUT FIFA World Cup™

4600 FIFA Points

3 Dias de Acesso Antecipado

Item A Observar FUT

Jog. TOTW 1 e Item Jog. Empr. Mbappé

Escolha Jog. Emprestado Embaixador FUT

Talento Local no Modo Carreira

De realçar que os jogadores que reservarem a Ultimate Edition até 21 de agosto receberão um item de jogador Heróis FUT FIFA World Cup™ não trocável a partir de 11 de novembro de 2022.