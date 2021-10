FIFA: EA Sports celebra 22 dias desde o lançamento do popular simulador

A Electronic Arts Inc. celebrou 22 dias desde o lançamento da EA SPORTS FIFA 22. O título deste ano já foi disputado em mais de 200 nações em todo o mundo, com uma média de 89 milhões de jogos a serem disputados por dia, totalizando 2,1 mil milhões de jogos e 46 triliões de minutos jogados no total - o equivalente a mais de 87,8 milhões de anos de gameplay. Até agora, já foram marcados mais de 5 mil milhões de golos.

"O crescimento da nossa plataforma global de futebol continua a um ritmo sem precedentes, e a nossa fantástica comunidade está a envolver-se a um nível incomparável. Estamos entusiasmados por continuar esse ímpeto, proporcionando as experiências de jogo de futebol mais imersivas disponíveis para os fãs em qualquer parte do mundo", disse David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA.





FIFA FIFA

"A par de centenas de parceiros de licenciamento, incluindo a Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA e CONMEBOL, temos o privilégio de criar a plataforma de futebol interativa mais autêntica do mundo, permitindo que mais de 150 milhões de adeptos em todo o mundo se conectem com as suas ligas, clubes e jogadores favoritos."

Com mais de 17.000 jogadores em mais de 700 equipas em 100 estádios e mais de 30 ligas, EA SPORTS FIFA 22 é o único local onde podes jogar em competições icónicas como a UEFA Champions League, a UEFA Europa League, a novísica UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana, proporcionando aos jogadores a experiência mais verdadeira da vida.

No Modo Carreira, a EA SPORTS FIFA 22 viu 3,1 milhões de novos clubes personalizados criados através do Create Your Club com 2,1 milhões de jogadores envolvidos no modo.

FIFA 22 FIFA 22

Ao longo do modo de jogo Pro Clubs, foram disputados mais de 57,7 milhões de partidas com mais de 326mil avatares femininos criados.

Para o VOLTA FOOTBALL, foram personalizados mais de 1,5 milhões de avatares, mais de 21 milhões de jogos disputados e mais de 11,2 milhões de jogadores participaram em jogos de festas de arcade.