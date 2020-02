Filme de Uncharted inspirado no 'Fim de um Ladrão'

O ator Tom Holland, que interpretará Nathan Drake no filme Uncharted, revelou que a película será inspirada em Uncharted 4: O Fim de um Ladrão. Holland reiterou ainda o orgulho de ter sido escolhido para o papel: "Quando me sentei com Tom Rothman, presidente da Sony, e ele me falou do projeto, só lhe disse - ‘Faria qualquer coisa para interpretar Nathan Drake’ - e assim foi."