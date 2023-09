Final do Europeu de 'League of Legends' transmitida no cinema

A final do Europeu de League of Legends (LoL), o popular jogo multiplayer online criado pela Riot Games, será transmitida em quatro salas de cinema da NOS - Alvaláxia, Alameda, Glicínias e Braga Parque - no domingo, dia 10 de setembro, entre as 14h00 e as 22h30. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de hoje nas bilheteiras físicas e nos canais digitais – site e app.

League of Legends EMEA Championship (LEC) é o torneio europeu de um dos jogos online mais famosos no mundo dos esports, e decorre entre os dias 8 e 10 de setembro. No dia da Grande Final da temporada LEC 2023, os fãs de LoL terão a oportunidade de viver uma experiência única e assistir ao evento internacional através do grande ecrã, com o conforto e a qualidade de som e imagem que só uma sala de cinema pode proporcionar.

Assim, no domingo, 10 de setembro, das 14h00 às 22h30, os cinemas NOS Alvaláxia (Lisboa), Alameda Shop & Spot (Porto), Glicínias Plaza (Aveiro) e Braga Parque (Braga) terão uma sala especialmente dedicada à competição, começando com a exibição dos melhores momentos dos dias precedentes e seguindo com o livestream da última fase da competição.

Para ver o momento em que as duas melhores equipas de LoL se vão enfrentar estarão presentes os cosplayers Leonardo Lucas (no Braga Parque); Ymna (Alameda Shop & Spot); Joana Bóleo (no Glicínias Plaza) e Xhemyd (no Alvaláxia), além de outros nomes conhecidos no universo do gaming em Portugal. Os comentários e a análise detalhada da final ficarão a cargo do host Alexandre Maia (archar0m), que vai acompanhar o espetáculo desde a sala de cinema do Alvaláxia e aparecerá em oráculo na transmissão para todas as restantes salas.

Haverá ainda uma ativação 360º em cada um dos quatro Cinemas NOS referidos e um Quizz, com prémios associados, que vai passar no ecrã das salas.

Os bilhetes ficam disponíveis a partir de hoje, tanto nas bilheteiras físicas, como através do site ou da app Cinemas NOS. É possível optar por um bilhete normal, pelo valor de 10€, ou por um bilhete combo, que inclui um menu XL de pipocas e bebida, por 15€ (disponível exclusivamente em bilheteira física).

Esta iniciativa, implementada em parceria com a Guess the Choice, reforça o compromisso da NOS Cinemas em diversificar a sua oferta de conteúdos com ofertas para todos os segmentos e idades e assim continuar a proporcionar experiências únicas ao público.