Flamengo na Premier League? Brasileiros fizeram a simulação no Football Manager e... não correu bem

Jorge Jesus provocou uma discussão de grande dimensão no Brasil nos últimos dias, quando apontou o seu Flamengo como uma equipa que seria capaz de lutar por um dos primeiros lugares na Premier League . A afirmação do treinador português deu que falar provocou várias reações e levou mesmo o Yahoo Esportes a fazer uma simulação no... Football Manager, videojogo conhecido como sendo a mais fiável e completa base de dados do mundo do futebol. O resultado, esse, não deixará JJ lá muito satisfeito...Ora, utilizando uma atualização com as transferências do último mercado e colocando o Flamengo no lugar do Aston Villa, o referido site brasileiro decidiu avançar para a experiência, deixando que fosse o jogo a definir tudo o que acontecia (basicamente, o jogador assumiu a função "ir de férias"). Avançou até final da temporada e o desfecho foi bem distinto daquele que Jesus anteviu, já que o Flamengo acabou apenas em 11.º, com 49 pontos, a 19 do tal quinto lugar, ocupado pelo Arsenal.Nas taças o cenário não foi também lá muito positivo, com eliminações na terceira ronda da Taça da Liga, aos pés do Middlesbrough, e nos 'oitavos' da Taça de Inglaterra, perante o Arsenal. Por fim, no combate com o Big Six, o Flamengo apenas conseguiu somar 5 pontos em 35 possíveis...Isto numa época onde, para piorar as coisas, Jesus até foi despedido ainda antes do natal, condenado pelos maus resultados que foi tendo - era oitavo, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas -, sendo depois substituído pelo mítico Sam Allardyce. Ora, com a chicotada psicológica, o Fla não fez muito melhor, já que até final do ano apenas venceu outros sete duelos, perdendo onze e empatando três. De notar que Allardyce também não chegou ao final, tendo sido despedido em abril, para ser substituído por Cesare Prandelli.