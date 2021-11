Fortnite: Jinx junta-se à 'família'

A Riot Games e a Epic Games anunciaram uma parceria que vai levar Jinx, Champion popular do League of Legends e personagem principal da série animada Arcane, para o mundo do Fortnite.



Esta colaboração marca a primeira vez que um Champion do League of Legends aparece num jogo que não é da Riot Games. Os vários itens temáticos da Jinx vão estar disponíveis na loja do Fortnite a partir de amanhã, incluindo:



Arcane Jinx Outfit

Pow Pow Crusher Pickaxe

Jinxed Spray

Jinx’s Dream Monkey Back Bling

Playground (Instrumental) Lobby Track

Wreaking Havoc Loading Screen

Katchoo! Loading Screen



Brandon Miao, Cross-Product Experiences e Partnerships Lead, Riot Experience (XP) na Riot Games disse: "O Fortnite tem executado colaborações de alto perfil e experiências de entretenimento, enquanto permanecem comprometidos em trazer aos jogadores conteúdo que enriquece a sua experiência tanto dentro como fora do jogo, uma dedicação que partilhamos e admiramos. Esperamos que os fãs gostem de ver a Jinx, um dos nossos Champions mais icónicos do League of Legends, no Fortnite para celebrar o lançamento do Arcane."



Para celebrar a entrada da Jinx no mundo do Fortnite, a Riot irá também trazer uma seleção dos produtos do portefólio Riot Games (League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT) para a Epic Games Store.



Steve Allison, Vice President e General Manager da Epic Games Store acrescenta: "A Riot Games é um dos melhores desenvolvedores e criadores de franchise de entretenimento inovador. Estamos entusiasmados por terem escolhido juntar-se a nós de forma a trazer os seus títulos a milhões de novos jogadores, através da Epic Games Store."



O Arcane estreia dia 7 de novembro às 2h00 da manhã, na Netflix, a nível internacional. É a primeira série da Netflix a ser lançada com a oportunidade de co-streaming, exclusivamente na Twitch, permitindo aos criadores de conteúdo transmitirem-se a reagir ao primeiro episódio para as suas comunidades.