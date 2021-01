Fortnite: Sporting representa Portugal no battle royale

Já era do conhecimento geral que a Epic Games tinha decidido abraçar o universo do futebol em Fortnite e que o Sporting era o único clube português a figurar na lista de emblemas mundiais com direito a equipamento oficial no popular battle royale.

Sabe-se agora que o custo destas skins inteiramente dedicadas a clubes de futebol é de 1500 V-Bucks (perto de 12 euros).

Os leões juntam-se assim a uma lista onde figuram Manchester City, Juventus, Milan, Inter, Roma, Seattle Sounders, Atlanta United, Los Angeles FC, Santos, Wolverhampton, West Ham, Sevilha, Borussia Monchengladbach, Schalke 04, Wolfsburgo, Rangers, Celtic, Cerezo Osaka, Melbourne City, Sydney FC, Sydney Wanderers e Bahia.