FPDE vai participar em torneio solidário #stayathome

A Federação Portuguesa de Desportos Electrónicos (FPFE) vai participar nos torneios solidários do #stayathome da European Nations Cup nas suas vertentes CS:Go, League of Legends e PES, que vai arrancar já no próximo dia 9 de maio. Esta iniciativa vai juntar 12 outras federações europeias de desportos electrónicos.





Para o torneio de eFootball PES 2020, o qualificador nacional arranca no próximo dia 6 e vai permitir selecionar três jogadores de nacionalidade portuguesa para competir no troféu solidário.As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas emhttps://www.toornament.com/en_US/tournaments/3526947755088986112/information.