FPF eFootball: O futebol virtual é mesmo para todos

A FPF reforçou a sua ligação ao futebol virtual com a introdução da nova marca FPF eFootball. Uma estratégia alinhada com a FIFA e a UEFA no desenvolvimento e enquadramento da modalidade junto da família do futebol.

A Federação Portuguesa de Futebol vai continuar a sua aposta no futebol virtual com foco no desenvolvimento de clubes e atletas nacionais, na dinamização de eventos e novos formatos de promoção da modalidade, e na distribuição de prize-moneys. Esta temporada vai contar com a estreia de dois novos modelos competitivos e uma aposta nos jogos FIFA 21 e Pro Evolution Soccer 2021. No que concerne à Seleção Nacional de Futebol Virtual, a missão é continuar a integrar o lote das melhores seleções do mundo, com a ambição de garantir presença na FIFA eNations Cup 2021 e UEFA eEuro 2021.

Coroar o melhor jogador

O circuito Challenge é o novo modelo para as competições de 1vs1 e tem como objetivo homenagear a primeira competição de futebol virtual da FPF, premiando o melhor jogador a nível nacional. Através de vários Challenges, os melhores atletas a nível individual vão procurar garantir o seu lugar na Grande Final MVP 2021, disputada em junho com 32 jogadores. As duas primeiras competições estão agendadas para dezembro com um prizepool superior a 7 mil euros. O Open Challenge by LG conta com os 32 finalistas da Grande Final de 2020 e o Christmas Challenge que vai contar com um qualificador aberto.

Oportunidades e desafios para todos

O circuito Challenge vai também contar com três competições complementares inseridas em ambientes diferenciados. Na sua terceira edição, o Roda Bota Fora - em parceria com a Red Bull - vai voltar a levar o futebol virtual aos estudantes universitários de norte a sul do país e no final apurar os dois melhores jogadores para a Grande Final MVP 2021. Pela primeira vez, a Festa do Futebol Feminino vai contar com uma competição de futebol virtual e apurar duas jogadoras para garantir a presença entre os melhores da modalidade.

O desempenho dos jogadores nacionais a nível internacional será também um fator determinante para marcar presença na Grande Final 2021 com os 16 melhores jogadores do ranking FIFAe a garantirem a presença no lote dos 32 finalistas.

No que diz respeito ao PES 2021, o circuito Challenge começa em janeiro com o eEuro 2021 Challenge que decidirá os dois jogadores apurados para a pré-convocatória da Seleção Nacional. Duas novas competições serão adicionadas à modalidade de Pro Evolution Soccer, entre as quais uma Grande Final para encontrar o melhor atleta no simulador de futebol da Konami.

Campeões Nacionais no Masters

Em dezembro serão reveladas todas as novidades sobre o Masters, a nova competição de clubes em FIFA e Pro Evolution Soccer que define os campeões nacionais na modalidade, com início agendado para janeiro. Os clubes já podem realizar o registo na plataforma FPF eFootball e formar o plantel de dois a cinco elementos para estar apto a participar nas competições. Saiba tudo aqui: http://efootball.fpf.pt/