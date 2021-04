FPF Masters eFootball entra na fase decisiva

Depois de um primeiro nível com 33 clubes, o FPF Masters eFootball, competição de futebol virtual da Federação Portuguesa de Futebol, entra na fase decisiva com vista aos playoffs.





Os 24 emblemas apurados foram distribuídos em quatro séries com cinco jornadas e em que as quatro melhores equipas de cada agrupamento são apuradas para os playoffs. A primeira e segunda ronda estão agendadas para esta quinta e sexta-feira, respetivamente, com transmissão em direto na Advnce SIC.Durante as próximas três semanas, todas as quintas e sextas-feiras vão ser sinónimo de futebol virtual ao mais alto nível, com as melhores equipas nacionais a lutar pelo acesso aos playoffs para a disputa de um prizepool de 25 mil euros e a consequente chamada à Seleção Nacional.