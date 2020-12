Free Fire: Cristiano Ronaldo vai ser personagem jogável

Cristiano Ronaldo vai entrar em campo no universo do Gaming já no dia 19 de dezembro, data em que se vai tornar uma personagem jogável do popular Free Fire.

O capitão da Seleção Nacional vai integrar a Operação Chrono e ter assim uma colaboração especial no battle royale F2P disponível para iOS e Android.

No dia 13 de dezembro serão revelados mais dados sobre este iniciativa muito especial.