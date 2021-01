Free Fire: Ronaldo é o herói que todos querem ser

O popular Free Fire, Battle Royale que chegou ao mercado em 2017, continua em destaque e associou-se a Cristiano Ronaldo, que assim se tornou um herói dos videojogos.





Foi o próprio Ronaldo a destacar esta parceria, que já havia anunciado no ano passado, revelando na sua cotna de Instagram as imagens em que surge em duelo com um gupo de inimigos.