FURIA e Red Bull anunciam parceria para equipas de eSports

A partir desta semana, a organização brasileira celebra uma nova aliança estratégica para todas as suas equipas.

Contando com uma das principais equipas do mundo de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), a FURIA Esports vai começar a temporada 2021 com energia extra. A partir desta quinta-feira (14 de janeiro), a organização brasileira une-se à Red Bull por meio de uma parceria especial, que englobará também as equipas de Free Fire, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Dota 2, League of Legends (LoL) e de um representante de Fortnite. Assim, a FURIA entra para a lista de mais de 30 atletas, de diferentes modalidades, da Red Bull Brasil.

Fundada em fevereiro de 2017, a FURIA teve uma jornada meteórica dentro dos esports. Em pouco tempo, coleciona já diversas conquistas relevantes no cenário, sempre com um estilo único e uma grande proximidade dos fãs. Neste percurso, venceu a Aorus League – Invitational, ESL Brasil Premier League Season 5 e Arctic Invitational 2019, entre outros, além de ter sido eleita, em 2020, a Melhor Organização no Prémio Esports Brasil.

Bastante ativa nas redes sociais e com uma linguagem despojada, a FURIA conta com centenas de milhares de seguidores e entusiastas, sendo alguns deles bastante famosos, como os jogadores de futebol Neymar Jr, Gabriel Jesus, Arthur e Lucas Paquetá. Além disso, possui o maior canal de streaming de propriedade de uma equipa de esports no mundo. Através do Instagram, a organização já deixou algumas pistas acerca desta nova parceria.

"A parceria com a Red Bull engrandece a FURIA e os nossos atletas. Trabalhando juntas, as duas marcas vão fazer muito barulho, pois tenho certeza de que a sinergia entre elas é total. É mais um parceiro global, que se engaja nessa trajetória vencedora e inovadora que a FURIA vem trilhando no Brasil e no exterior. Estamos cheios de planos incríveis", diz André Akkari, CEO da FURIA.

Com esta parceria, a Red Bull, que em Portugal conta com o jogador de CS:GO Ricardo ‘Fox’ Pacheco no seu leque de atletas, amplia ainda mais a sua atuação no cenário dos esports. Em dezembro de 2020, a T1, maior equipa de League of Legends do mundo e casa de Faker, também se juntou à Red Bull por meio de uma aliança de longo prazo. Presente desde 2006 e sendo uma das pioneiras a investir em esports, a marca já realizou mais de 200 torneios, como o Red Bull SoloQ (maior evento global de LoL 1v1 para amadores), Red Bull Untapped (torneio mundial de Magic: The Gathering Arena), Red Bull Flick (de CS:GO), Red Bull M.E.O (competição de mobile games) e, em parceria com a FPF eSports, o Red Bull Roda Bota Fora. Ao todo, está representada em mais de 20 jogos diversos.