Ghost of Tsushima chegou à PS4 totalmente localizado em português

Ontem foi transmitido no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal o MODO PlayStation Live, que ofereceu uma verdadeira celebração para toda a comunidade de um dos jogos mais aguardados do ano para a PS4™

Lisboa, 17 de julho de 2020 – A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Ghost of Tsushima chega hoje à PlayStation®4 totalmente localizado em português. Isto significa que o aguardado título da Sucker Punch já está disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.

Para celebrar o lançamento daquele que é um dos jogos mais aguardados do ano para a PlayStation®4, o Ghost of Tsushima, foi transmitido ontem, em direto e na íntegra, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, um evento de lançamento totalmente dedicado ao título da Sucker Punch.

Neste MODO PlayStation Live, que se pode ver ou rever aqui, para além de alguns momentos de gameplay com o maior youtuber de gaming em Portugal, RicFazeres, entrevistas e desafios com convidados especiais, foram ainda atribuídos diversos prémios relacionados com o jogo à comunidade, incluindo uma Edição de Colecionador do aguardado título.

Para além disto, este Evento de Lançamento, que durou cerca de 1h30 e incluiu uma enorme variedade de conteúdos, contou ainda com a presença de jornalistas reconhecidos dentro da indústria, que comentaram algumas cenas de gameplay do jogo.

O ator e realizador Diogo Morgado foi um dos convidados do evento e falou da sua experiência a dobrar um jogo da Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son™. Para além disto, Diogo Morgado explicou ainda como é que a narrativa e a estética do Ghost of Tsushima está a par do que de melhor se faz na indústria do cinema, revelando a qualidade artística do jogo e a imersão que proporciona.

"Dobrar um videojogo é uma coisa muito especial", disse o ator, acrescentando que quando dobra um videojogo está a jogá-lo com a voz e que, no que diz respeito à Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son™ "foi um jogo incrível", porque ao contrário do Detroit: Become Human, por exemplo, que "é muito mais narrativo", o inFAMOUS: Second Son™ é um jogo "muito mais orgânico", com um elemento físico que lhe conferia imensos poderes e onde tinha de lutar, coisa que, para quem gosta de jogar, como ele, "é muito recompensador".

"Ghost of Tsushima é outro daqueles jogos que me agarra", disse ainda Diogo Morgado, acrescentando que o título da Sucker Punch, que chega hoje à PlayStation®4, incorpora diversos elementos que resultaram muito bem noutros jogos, e que tornam este título "incrível". É o caso do mundo aberto, que permite aos jogadores pegarem no seu cavalo e andarem "por ali à aventura e à descoberta", "daquela coisa quase terapêutica de passear por paisagens ao longo da música", do "elemento cultural" e da própria história do jogo, que é baseada numa história real.

Para o ator e realizador português "o mundo cinematográfico é um mundo que nos transporta, portanto um bom videojogo é aquele que transporta o gamer". Ghost of Tsushima é, na sua opinião, um "jogo incrível" e mal pode esperar para o acabar.

A criadora de conteúdos de gaming no YouTube e fã de videojogos, SEA, também esteve entre o grupo de convidados especiais deste grande evento. Esta fã da cultura japonesa falou das suas perspetivas para este jogo e do que mais a fascina no universo de Ghost of Tsushima. Para ela, o título fala de uma cultura "onde a honra e o respeito são fundamentais" e foi muito interessante a Sucker Punch ter tido isso em conta para tornar o jogo "mais realista e não tão fictício".

As surpresas não ficaram por aqui e este MODO PlayStation Live contou ainda com uma entrevista a Brian Fleming, co-fundador da Sucker Punch, que falou sobre como foi o desafio de criar uma nova IP depois de tantos anos focado no desenvolvimento de franquias populares como Sly Cooper e inFAMOUS.

"Ao criar novas IPs, o primeiro jogo é o mais desafiante. Tudo é desconhecido", disse, acrescentando que o estúdio queria essa experiência, esse "desafio criativo, técnico e de produção". "Estávamos preparados para isso ao fim de 9 anos a desenvolver a série inFAMOUS. Era o momento de fazer algo novo, difícil, desafiante e inspirador, e de subir essa grande montanha criativa", afirmou.

Brian Fleming esteve à conversa com a equipa do MODO PlayStation, para este grande evento, onde também falou de Jin Sakai, o novo herói da PlayStation, dos factos históricos em que se baseia Ghost of Tsushima e de como é que a Sucker Punch criou uma história a partir daí. Para ele, Jin "representa uma visão humana mais moderna, que fará muito sentido para o jogador que o encarnar pela forma como aborda as situações com que se depara", e "esta é uma ótima forma de experienciar algo que aconteceu há 700 anos".

O co-fundador do estúdio responsável pelo desenvolvimento de um dos jogos mais aguardados do ano para a PS4™ falou ainda da influência do cineasta Akira Kurosawa e sobre a incrível banda sonora do jogo. "A sua obra inspirou-nos não só a nós mas também a grandes westerns", disse, acrescentando ainda que "uma das coisas mais incríveis de criar jogos como este é ter a oportunidade de colaborar com pessoas cuja obra nos inspirou".

"Tivemos o privilégio de trabalhar com os compositores que criaram os temas que usámos como inspiração. Para nós foi incrível e estamos imensamente gratos pelo tremendo trabalho com que nos presentearam em Ghost of Tsushima", admitiu Brian Fleming, antes de deixar um conselho a todos os jogadores que decidirem embarcar nesta aventura: "Deixa-te guiar pelo vento. Ele levar-te-á a sítios muito especiais e a uma grandiosa aventura".

O MODO PlayStation Live de ontem ficou ainda marcado pela presença de RicFazeres, que esteve em estúdio com Gonçalo Morais durante toda a emissão a jogar Ghost of Tsushima. O evento contou ainda com diversos passatempos que deram a todos os espetadores a oportunidade de ganhar vários prémios alusivos ao jogo.

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chega hoje em exclusivo à PlayStation®4.