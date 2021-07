Ghost of Tsushima Director’s Cut: Novas imagens da expansão Ilha de Iki

A Sucker Punch revelou hoje novas imagens de diferentes cenários da sua próxima e muito aguardada expansão: Ilha de Iki. O conteúdo, que chegará no próximo dia 20 de agosto tanto à PlayStation®5 como à PlayStation®4, estará incluído na Edição Director’s Cut do aclamado Ghost of Tsushima, que contemplará, entre outras coisas, todo o conteúdo do jogo anunciado até à data.

Entre as imagens divulgadas é possível ver Fort Sakai, uma imponente fortaleza construída pelos samurais que tentaram conquistar a Ilha de Iki, e Raiders Cove, um misterioso covil de piratas escondido nas falésias de Iki. Os jogadores também poderão explorar Saruiwa, onde os asaltantes mais supersticiosos deixam ofertas, ou ver um pouco mais de Senjo Gorge.

De lembrar que o mundo que os jogadores podem explorar em Ghost of Tsushima foi inspirado na ilha japonesa de Tsushima e que, durante o proceso de criação dos diferentes ambientes deste jogo de mundo aberto, o estúdio responsável pelo seu desenvolvimento visitou a ilha em diversas ocasiões, de forma a representá-la da melhor forma possível. O estúdio usou elementos essenciais da ilha, misturados com algumas inspirações japonesas para criar o mundo único de Ghost of Tsushima e o mapa do jogo foi dividido em três regiões, com mais de quarenta biomas diferentes e centenas de pontos de interesse. Trata-se de um mundo autêntico, que convida a ser explorado e a descobrir todas as suas surpresas, onde a natureza guiará os jogadores nesta nova aventura de Jin Sakai, o Fantasma de Tsushima, na Ilha de Iki.

No próximo dia 20 de agosto chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 a Edição Director’s Cut do jogo que trará, pela primeira vez, esta aventura à PlayStation®5, e oferecerá uma experiência única aos jogadores da consola de última geração, que poderão percorrer a Ilha de Iki ou reviver a invasão Mongol em Tsushima a 4K e 60fps, com carregamentos quase instantâneos e uma sensação única transmitida através do DualSense. A Edição Director’s Cut de Ghost of Tsushima já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.