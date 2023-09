Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gilad Mayer: «Man Of The Match é um jogo construído pela comunidade e para a comunidade» CEO do MOTM promete "jogabilidade tão realista quanto possível" e revela as várias regalias que estão pensadas para os jogadores que quiserem participar no 'crowdfunding' criado para apoiar um projeto que promete ser revolucionário





• Foto: Gilad Mayer/LinkedIn