God of War Ragnarök já vendeu mais de 11 milhões de unidades

O Santa Monica Studio anunciou ontem que foram vendidas, em todo o mundo, mais de 11 milhões de unidades de God of War Ragnarök, que chegou no passado dia 9 de novembro à PlayStation®5 e à PlayStation®4, e está disponível desde então em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store.

"Nada disto seria possível sem o apoio dos nossos fãs, por isso muito obrigado por embarcarem nesta aventura connosco", escreveu o estúdio.

Desenvolvido pelo Santa Monica Studio, o título, que está atualmente classificado com 94 no Metacritic, conta com as seguintes edições especiais: Edição Standard; Edição de Lançamento; Edição de Colecionador; Edição Jötnar e Edição Digital Deluxe. Em baixo alguns detalhes sobre o que incluem estas últimas três edições:

Edição Digital Deluxe (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Armadura de Valenegro para Kratos

Vestes de Valenegro para Atreus (Cosmético)

Cabo de Machado de Valenegro

Punhos de Lâminas de Valenegro

Minilivro de ilustrações da Dark Horse em Formato Digital

Banda Sonora official de God of War Ragnarok em formato digital

Tema para a PlayStation 4

Conjunto de Avatares

Edição de Colecionador (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados dos anões

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Voucher DLC (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

Edição Jötnar (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados de Brok

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Conjunto de pins de falcão, urso e lobo

Anel lendário de Draupnir

Mapa de Yggdrasil em tecido

Disco vinil de 7 polegadas Música composta por Bear McCreary

DLC Voucher (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

De lembrar que God of War Ragnarök é a sequela do aclamado God of War (2018), onde Kratos e Atreus terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.

Neste título Atreus procura informações que o ajudem a entender a profecia de "Loki" e a assumir o seu papel no Ragnarök. Já Kratos terá de escolher entre ficar acorrentado pelo medo de repetir os seus erros e libertar-se das amarras do passado para poder ser o pai de que Atreus precisa.

O machado Leviatã, as Lâminas do Caos e o Escudo do Guardião estão de volta nesta fantástica aventura, juntamente com uma série de novas habilidades de Kratos e Atreus. Kratos – e as suas mortíferas capacidades espartanas – vai ser testado como nunca enquanto luta nos nove reinos contra deuses e monstros para proteger a sua família. Aqui, cada aventura é uma história à espera de ser contada.

O jogo está disponível desde o passado dia 9 de novembro, tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5, nos pontos de venda habituais e também na PlayStation®Store.

Clica aqui para mais informações sobre God of War Ragnarök. Revê aqui o trailer de lançamento em português, que serve de convite aos jogadores para se juntarem a Kratos e Atreus numa viagem mítica para obter respostas antes da chegada da batalha profetizada que trará o fim do mundo. Isto enquanto os olhos de Asgard observam todos os seus movimentos.