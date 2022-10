God of War Ragnarök: O calçado português de um deus nórdico

Para assinalar o lançamento do muito aguardado God of War Ragnarök, que chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro, a Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP), em parceria com a icónica marca de sapatilhas portuguesa, Sanjo, apresentam um novo modelo de sapatilhas inspiradas em seis dos reinos do título: Midgard, Alfheim, Svartalfheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim.

Os jogadores que reservarem o jogo, tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais, poderão habilitar-se a ganhar um par destes ténis de edição exclusiva*, ao participarem num passatempo, que está atualmente a decorrer nos canais oficiais da PlayStation®Portugal no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook até ao próximo dia 8 de novembro. Para participarem, basta preencher um formulário, com a inserção de um comprovativo de reserva e a criação de uma frase que una as palavras PlayStation™, Sanjo e God of War™.

O lançamento de um dos jogos mais aguardados em todo o mundo serve assim de inspiração para o novo modelo exclusivo da marca portuguesa Sanjo, que nasceu no ano de 1933 em São João da Madeira.

"A história de Kratos e a abordagem da Sanjo perante o mercado têm ambas vindo a reinventar-se ao longo dos tempos, e a ideia de criação destas sapatilhas está intimamente relacionada com a viagem que Kratos e Atreus terão pela frente nesta nova aventura que dá continuidade aos eventos de uma das sagas nórdicas mais icónicas dos últimos tempos", comentou Vítor Costa, Diretor Criativo da Sanjo.

"Este é um projeto que alia três marcas históricas (PlayStation®, Sanjo e God of War™) que conjugam tecnologia, modernismo e tradição para se reinventarem na celebração de algo novo", disse ainda. "Cada uma destas marcas, apesar do seu legado, soube como evoluir ao longo do tempo, continuando a reinventar-se e a construir um caminho que une os seus passados a um futuro promissor, e que agora, juntas, dão o próximo passo numa jornada inesquecível a caminho do Ragnarök", acrescentou.

Em God of War Ragnarök os jogadores terão a oportunidade de se aventurarem por deslumbrantes paisagens perigosas e enfrentarem uma grande variedade de criaturas, monstros e deuses nórdicos enquanto Kratos e Atreus procuram respostas. Estes confortáveis ténis inspiram-se em seis dos vastos nove reinos (Midgard, Alfheim, Svartalfheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim) do jogo, e são o calçado ideal para todos os fãs de God of War™ e amantes da Sanjo.

Do Santa Monica Studio, God of War Ragnarök é a sequela do aclamado God of War (2018), onde Kratos e Atreus terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.