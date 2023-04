God of War Ragnarök recebe modo New Game+

God of War Ragnarök, o incrível título do Santa Monica Studio que recebeu recentemente seis galardões nos prestigiados BAFTA 2023, incluindo o Prémio de Jogo do Ano no voto do público, recebeu hoje um modo New Game+, que traz diversas novidades ao jogo que é considerado já um dos títulos mais acessíveis até à data, com mais de 70 opções de acessibilidade

O New Game+ de God of War Ragnarök inclui equipamentos novos, um novo limite de nível, novos encantamentos e muito mais. Quando os jogadores completarem o jogo, poderão desfrutar de um New Game+ para voltarem a experimentar a história com muito mais opções disponíveis desde o início.

O equipamento, as armas (incluindo a Lança Draupnir) e as habilidades do jogo anterior, serão preservados/ transportados para este, pelo que os jogadores poderão utilizar o seu arsenal completo desde o início da aventura.

Entre as novidades deste New Game+ encontramos então novos equipamentos, onde se destacam: a tão desejada Armadura do Urso Negro de Kratos; a Armadura Espartana; as Armaduras de Ares e de Zeus (dois dos objetos preferidos do New Game+ de God of War 2018 que voltam com uma nova aparência e benefícios) e a Áspide Espartana: Novo escudo, que regressa a God of War Ragnarök e ostenta a descendência de Kratos.

Para aqueles que quiserem jogar com estilo e gostam de novidades, a SIE anunciou ainda que foram adicionadas novas combinações de cores e novos designs até agora não disponíveis a 13 armaduras existentes.

Para além disto, com este New Game+, tanto Kratos como os inimigos ficarão mais poderosos com um nível máximo aumentado. Além disto, foram ainda incluídos neste modo novos encantamentos e novos caminhos de progressão, assim como uma Arena de Niflheim expandida.

Para mais informações sobre o New Game+ do God of War Ragnarök visita o Blog Oficial da PlayStation®.

De lembrar que God of War Ragnarök, que em fevereiro alcançou mais de 11 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, apresenta a segunda parte da saga nórdica de God of War (2018), que dá continuidade à história de Kratos e Atreus. Nesta aventura, pai e filho terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.