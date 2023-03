God of War Ragnarok arrasa nos BAFTA Games Awards 2023

God of War Ragnarök, o incrível título do Santa Monica Studio, recebeu seis galardões nos prestigiados BAFTA 2023, incluindo o Prémio de Jogo do Ano no voto do público, Melhor Ator num papel principal para Christopher Judge como Kratos, Melhor Atriz num papel secundário para Laya DeLeon como Angrboda, Melhor Música/ Banda Sonora para Bear McCreary, Melhor Animação e Melhor Áudio.

O videojogo, que é uma superprodução com uma narrativa épica e um combate desafiante, bateu um recorde de nomeações (14) levando no final 6 prémios para casa. Os atores Judge e DeLeon, que interpretaram duas das personagens mais importantes e carismáticas do jogo (Kratos e Angrboda), destacaram-se pelos seus papéis. Por outro lado, o compositor Bear McCreary, venceu o prémio de Melhor Música/ Banda Sonora. McCreary foi o responsável por compor uma banda sonora para cada um dos nove reinos do jogo, assim como um tema para cada uma das personagens principais, que se relacionam entre si numa composição magistral.

O título, que em fevereiro alcançou mais de 11 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, apresenta a segunda parte da saga nórdica de God of War (2018), que dá continuidade à história de Kratos e Atreus. Nesta aventura, pai e filho terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.

Com mais de 70 funções/ opções de acessibilidade, God of War Ragnarök é considerado também um dos jogos mais acessíveis até à data, permitindo que jogadores com diversas incapacidades possam desfrutar desta épica e emotiva história como o resto dos jogadores.

Destaque ainda para o incrível Horizon Forbidden West™, que recebeu o Prémio Feito Técnico nos BAFTA 2023, e cuja expansão Burning Shores, que chegará à PlayStation®5 no próximo dia 19 de abril, já está disponível para reserva.