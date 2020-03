Goku e Vegeta vão alcançar a forma SSJ God em Dragon Ball Z: Kakarot

A primeira DLC de DBZ: Kakarot, "A New Awakening (First Part) – Whis’ Training", deve chegar após a primavera e vai trazer conteúdos apresentados no filme "Dragon Ball Z: Battle of Gods" (2013) e posteriormente adaptados no primeiro arco do anime Dragon Ball Super (nos episódios 1 a 18, exibidos originalmente no Japão entre julho e novembro de 2015).

Daí que, como o nome da DLC indica, poderemos treinar com Whis e, ao fazê-lo, adquirir pontos de experiência. Treino este necessário para alcançarmos a forma Super Saiyajin God (que estará ao alcance de Goku e Vegeta), que contará também com novas habilidades, poderes e movimentos.

E assim como no filme e na série anime poderemos, a certa altura, até defrontar o Deus da Destruição do Universo 7, Beerus.

Para adquirir a DLC será preciso comprá-la (o preço ainda não foi divulgado) exceto para aqueles tenham adquirido a versão Ultimate ou comprado o Season Pass.

O jogo produzido pela CyberConnect2 e publicado pela Bandai Namco Entertainment está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Autor: Filipe Silva