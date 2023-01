Goldeneye 007 chega ao Nintendo Switch Online

O icónico agente secreto 007 chegará em breve ao catálogo da Nintendo 64 na Nintendo Switch. A partir de 27 de janeiro, GoldenEye 007 estará disponível para todos os subscritores do Nintendo Switch Online + Pack de Expansão*, na coleção de jogos da Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.

Entre num mundo de espionagem como Bond, em GoldenEye 007. A sua operação secreta para parar o satélite de armas GoldenEye abrange o mundo – irá infiltrar-se em bases subterrâneas, atacará um trem militar e irá esgueirar-se pelas profundezas de uma selva. Pelo caminho, M irá informá-lo sobre seus objetivos e Q Branch apoiará seus esforços com uma variedade de dispositivos, mas o sucesso final desta missão é somente seu. Salve o dia e depois salte para a ação no modo local spy-vs-spy** ou jogue online no modo multijogador para quatro jogadores e desfrute de ação competitiva na primeira pessoa.

E há muito mais conteúdo entusiasmante no Nintendo Switch Online + Pack de Expansão, incluindo outros jogos clássicos da Nintendo 64:

Mario Kart™ 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais, Parte 3***: Oito pistas adicionais, incluindo Merry Mountain de Mario Kart Tour e Peach Gardens de Mario Kart DS. Aproveite o Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais sem custo adicional como parte de uma assinatura paga do Nintendo Switch Online + Expansion Pack. 24 das 48 pistas adicionais do DLC já estão disponíveis. Faça download e obtenha todos as pistas à medida que forem lançadas até ao final de 2023.

Ainda mais jogos Nintendo 64: Tais como os recém-lançados Mario Party e Mario Party 2. Este ano, ainda mais títulos serão gradualmente adicionados à biblioteca de jogos do Nintendo 64 – Nintendo Switch Online, incluindo 1080 Snowboarding, Excitebike 64 e Pokémon Stadium 2.

O Nintendo Switch Online + Pack de Expansão oferece os mesmos benefícios de uma adesão do Nintendo Switch Online, mas com acesso a uma biblioteca de jogos clássicos da Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, com a opção de jogar online. Uma adesão paga do Nintendo Switch Online + Pack de Expansão também dá acesso a Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais e Splatoon 2: Octo Expansion DLC*** sem nenhum custo extra.

Os membros do Nintendo Switch Online podem jogar online e usar nuvem de dados de gravação em todos os jogos compatíveis, assim como aceder a mais de 100 jogos clássicos de NES e Super NES, uma aplicação para smartphone que aprimora os recursos dos jogos suportados, e o jogo online TETRIS 99.

Ambos oferecem uma ótima forma de usufruir de jogos compatíveis online com amigos e familiares de todo o mundo. Com a opção de jogar online títulos como Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe e muitos outros. Uma adesão do Nintendo Switch Online ajuda os jogadores a experimentar tudo o que a Nintendo Switch tem para oferecer.