Gran Turismo 7 recebe atualização 1.31: Novos carros e traçados para o circuito de Nürburgring

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam que o Gran Turismo™ 7, o aclamado título de condução exclusivo da PlayStation®4 e da PlayStation®5, receberá uma nova atualização amanhã, dia 30 de março.

A atualização 1.31 para o Gran Turismo™ 7 inclui:

Cinco novos carros, incluindo modelos históricos da Porsche e um monovolume japonês de grande popularidade, nomeadamente:

Audi RS 5 Turbo DTM ’19;

Mazda X Burgundy Selection ’19;

Porsche 959 ’87;

Porsche Carrera GTS (904) ’64;

Toyota Alphard Executive Lounge ’18;

Dois traçados adicionais para o circuito de Nürburgring, nomeadamente:

Nürburgring Resistência: combina os traçados Nordschleife e Grand Prix num circuito com um total de 23 864 m. Este traçado técnico e desafiante segue por um atalho através da secção do Grand Prix para um regresso mais rápido ao Nordschleife. Este é um traçado celebrizado por competições como a Série de Resistência de Nürburgring, ou Nürburgring Endurance Series (NLS);

Nürburgring Sprint: O traçado Sprint segue por um atalho na curva 4 do traçado Grand Prix para formar um traçado curto com 3629 m. O estilo compacto deste traçado torna-o perfeito para corridas emocionantes entre carros de estrada com velocidades mais reduzidas;

"Flores de cerejeira" será adicionado como destaque do Scapes;

Esta nova atualização significa que Gran Turismo™ 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla.