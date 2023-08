Gran Turismo: De 'underdog' até ao sonho… Um cliché baseado em factos verídicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nos últimos tempos temos assistido a uma grande aposta da Playstation na adaptação de alguns dos seus jogos aos grandes ecrãs. Desde uma das melhores séries de 2023 - 'Last of Us' - até um título que deixou muito a desejar na sua adaptação cinematográfica, como foi o caso de 'Uncharted'.

Agora, chega-nos ao grande ecrã 'Gran Turismo', um dos jogos mais populares do sector e um 'must' para os amantes de corridas, definido pelo seu realismo em todo o seu ser.

Este filme retrata a história de Jann Mardenborough (interpretado por Archie Madekwe), um jogador excelente de Gran Turismo, cujo sonho é tornar-se um piloto profissional. Criticado pelo pai, que acha o hobby um desperdício de tempo e que o filho devia ser realista e pensar seriamente no seu futuro, o miúdo parece ter outros planos... e bem definidos.

Curiosamente, ao mesmo tempo que tudo isto acontece, o executivo de Marketing da Nissan, Danny Moore (interpretado por Orlando Bloom), surge com uma ideia revolucionária de criar a 'academia GT', um projeto vanguardista focado em tornar os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo em verdadeiros pilotos nas pista reais.

Um filme que conta com o próprio Kazunori Yamauchi (o criador de Gran Turismo), conhecido pela sua obsessão com o realismo nos seus jogos, e Jann Mardenborough (sobre quem é o filme) como produtores executivos. Por tudo isto, estamos perante um filme que prometia subir a fasquia no que diz respeito aos filmes de corridas.



Grand Turismo já chegou aos cinemas

Tinha tudo para dar certo… mas não foi o caso

Um filme que, independentemente de tudo o resto, está visualmente espectacular, ficando rapidamente envolto numa narrativa repleta de clichés e uma linha temporal dispersa que deixa o espectador a desejar por mais.

Por entre os pingos da chuva assistimos ao processo real da criação do jogo Gran Turismo, desde a formulação das pistas até ao desenvolvimento dos carros. E vamos mais longe, tocando até o mais ínfimo detalhe, como é o caso dos inúmeros testes em pista para obter o máximo de realismo… Detalhes que importam mas que não foram suficientes para ultrapassar o típico filme de corridas.

Feitas as contas, não podemos deixar de nos identificar com a mensagem do filme - querer seguir os nossos sonhos de forma férrea, mesmo quando nos dizem que não são realistas e que nos devemos ficar pelo que é seguro. Outro cliché… baseado em factos verídicos.



Crónica: ByNunoMC