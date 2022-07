Gran Turismo World Series 2022: Acompanha o primeiro evento presencial do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital convidam todos os jogadores a acompanharem, em direto, este fim de semana, a primeira prova presencial da temporada da Gran Turismo World Series, uma competição oficial com Gran Turismo®7, o título de condução exclusivo da PlayStation®.

Depois de mais de dois anos em que a competição teve de se realizar de forma exclusivamente online, os eventos presenciais estão de regresso no espetacular Hangar-7 da Red Bull, em Salzburgo. Ali, amanhã e domingo, dias 30 e 31 de julho, os jogadores poderão ver os finalistas mundiais de 2021 em ação, a competirem contra os melhores pilotos da primeira parte da temporada 2022.

Manufacturers Cup

Sábado, a partir das 20h00 (hora portuguesa), arranca a competição da Manufacturers Cup, campeonato por equipas no qual os pilotos estão organizados em grupos de três para defender as cores dos principais fabricantes de carros.

Esta prova por equipas será uma das corridas mais longas já vista nos cenários competitivos de Gran Turismo®: um total de 48 voltas ao redor da pista Trial Mountain em que os participantes se deverão revezar ao volante aproveitando as paragens nas boxes.

Nations Cup

Domingo a partir das 20h00 começará a espetacular Nations Cup, na qual um total de 32 pilotos medirão forças em busca de pontos importantes para a final mundial em novembro.

Poderás seguir em direto toda a ação que terá lugar em Hangar-7 da Red Bull em Salzburgo através dos seguintes links:

30 de julho – 20h00 (hora portuguesa): GTWS 2022 | Manufacturers Cup Showdown

31 de julho – 20h00 (hora portuguesa): GTWS 2022 | Nations Cup Showdown

Podes também consultar todos os detalhes da competição, participantes e estrutura da competição aqui.

Para além disto, é de recordar que a partir do Gran Turismo 7® os jogadores poderão realizar as suas previsões sobre quem serão os vencedores tanto da Nations Cup como da Manufacturer Cup e ganhar créditos do jogo para continuar a ampliar a sua coleção de carros.