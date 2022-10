Grid Legends cresce com novo modo de jogo de resistência

A Codemasters™ e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançam hoje Enduring Spirit*, um novo modo de jogo de corrida de resistência multi-classe para GRID™ Legends. O DLC multijogador baseado em histórias e cross-platform introduz uma nova dinâmica de jogo onde os pilotos competem num formato de corrida de longa distância colocando as suas habilidades e resistência à prova. Com o icónico circuito Fuji Speedway, os jogadores podem lutar pela glória ao correr em quatro carros novos enquanto navegam nesta localização lendária e nas suas quatro novas rotas.

O novo modo de jogo convida os jogadores a correrem como personagens do modo história 'Driven to Glory' e a prodígio piloto Lara Carvalho ao lado do demolidor Yume Tanaka no torneio inaugural de Seneca 'GRID of Legends'. A narrativa vai-se desenvolver ao longo de oito experiências temáticas e eventos de história. Suportar o calor, encontrar equilíbrio e harmonia são fundamentais para os jogadores reclamarem a vitória.

Este modo aumenta a emoção e permite que os jogadores corram por mais tempo e até cinco classes ao mesmo tempo. Os quatro novos veículos que se juntam à lista eclética incluem monstros de alta potência como o Bentley Speed 8, Bentley Continental GT3 e BMW V12 LMR, e o ágil e ágil Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Três novos Eventos de Carreira patrocinados e uma série de ícones, pinturas de carros e banners para uso no jogo também estarão disponíveis neste pacote.

"As corridas de resistência são um dos formatos de motosport mais desafiantes e imprevisíveis, e requerem que o condutor esteja em dia com o carro", disse Paul Lovell, Designer sénior de Jogos da Codemasters. "Estamos entusiasmados por dar vida a isto no nosso novo DLC, juntamente com o lendário circuito Fuji Speedway. Com retas de alta velocidade e curvas técnicas apertadas, estamos confiantes que os jogadores vão gostar de competir com os amigos e proclamar a vitória no pódium do Monte Fuji."

O novo pack Enduring Spirit da GRID Legends está disponível para compra hoje para Xbox Series X|S e PlayStation®5, ao lado da PlayStation 4, Xbox One e PC. Os proprietários da Deluxe Edition terão acesso instantâneo a este pacote de conteúdos. A interação multijogador online da Enduring Spirits permite que os jogadores desafiem os seus amigos, que podem jogar o conteúdo do pack gratuitamente e mostrar-lhes do que são feitos na pista.

Antes da temporada mais assustadora do ano, Grid Legends também irá acolher um evento especial de Halloween gratuito para todos os jogadores*** a partir de hoje até dia 6 de novembro. Situados em Londres, rodeados de nevoeiro verde e imersos numa atmosfera assustadora, os jogadores que realizarem a corrida de cinco voltas proposta usando a classe de veículos Cobra Cup serão recompensados com cinco padrões de veículo inspirados no Halloween.