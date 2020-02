Guia para os lançamentos de março

3 (América do Norte) e 27 (Europa) - Granblue Fantasy Versus

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Arc System Works

Publicadora: Xseed Games (América do Norte) / Marvelous (Europa)

5 - ibb & obb

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Sparpweed Games

Publicadora: Nintendo

5 (Nintendo Switch) e 6 (PC) - Murder by Numbers

Plataformas: Nintendo Switch e PC

Desenvolvedora: Mediatonic

Publicadora: The Irregular Corporation

6 - Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Desenvolvedora: Spike Chunsoft

Plataforma: Nintendo Switch

Publicadora: The Pokémon Company / Nintendo

10 (América do Norte) e 13 (Europa) - Langrisser I & II

Plataformas: Nintendo Switch, PC e PlayStation 4

Desenvolvedora: Chara-ani Corporation

Publicadora: Nippon Ichi Software America

11 - Ori and the Will of the Wisps

Plataformas: PC e Xbox One

Desenvolvedora: Moon Studios

Publicadora: Xbox Game Studios

13 - My Hero: One's Justice 2

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Desenvolvedora: Byking

Publicadora: Bandai Namco Entertainment

13 - Nioh 2

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Koei Tecmo Games / Team Ninja

Publicadora: Sony Interactive Entertainment

13 - Dead or School

Plataforma: Nintendo Switch e PlayStation 4

Desenvolvedora: Studio Nanafushi

Publicadora: Marvelous

17 - Overpass

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Zordix Racing

Publicadora: Bigben Interactive

17 - R.B.I Baseball 20

Plataformas: Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: MLB Advanced Media

Publicadora: Major League Baseball Advanced Media

17 - MLB The Show 20

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: SIE San Diego Studio

Publicadora: Sony Interactive Entertainment

20 - Animal Crossing: New Horizons

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Nintendo EPD

Publicadora: Nintendo

20 - Doom 64

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Nightdive Studios

Publicadora: Bethesda Softworks

20 - Doom Eternal

Plataformas: PC, PlayStation 4, Stadia e Xbox One

Desenvolvedora: id Software

Publicadora: Bethesda Softworks

23 - The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Nihon Falcom

Publicadora: Nippon Ichi Software America

23 - Half-Life: Alyx

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Valve

Publicadora: Valve

24 - Bleeding Edge

Plataformas: PC e Xbox One

Desenvolcedora: Ninja Theory

Publicadoras: Xbox Game Studios

24 – Moons of Madness

Plataformas: PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Rock Pocket Games

Publicadora: Funcom

24 - Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure

Plataformas: PlayStation 4 e PlayStation Vita

Desenvolvedora: Lillymo Games

Publicadora: Lillymo Games

27 - Saints Row IV: Re-Elected

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Volition

Publicadora: Koch Media

27 - Gigantosaurus The Game

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Wildsphere

Publicadora: Outright Games

27 - One Piece: Pirate Warriors 4

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Koei Tecmo Games

Publicadora: Bandai Namco Entertainment

31 - Persona 5 Royal

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: P Studio (Atlus)

Publicadora: Deep Silver

31 - The Complex

Plataforma: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Wales Interactive

Publicadora: Wales Interactive

31 - Operencia: The Stolen Sun

Plataforma: Nintendo Switch, PC e PlayStation 4

Desenvovledora: Zen Studios

Publicadora: Zen Studios



