Guia Record para os lançamentos de junho

1 – Do Not Feed the Monkeys

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Fictiorama Studios e BadLand Games Publishing

Publicadora: Alawar Premium

1 – Little Nightmares

Plataforma: Google Stadia

Desenvolvedora: Tarsier Studios

Publicadora: Bandai Namco Entertainment

2 – Liberated

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Atomic Wolf

Publicadora: Walkabout Games

2 – Valorant

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Riot Games

Publicadora: Riot Games





3 – Awesome Pea 2

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Pigeon Dev Games

Publicadora: Sometimes You

3 – Sea of Thieves

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Rare

Publicadora: Xbox Game Studios

3 (Xbox One), 4 (Switch) e 11 (PS4) – Depth of Extinction Definitive Edition

Plataformas: Nintendo Switch (4), PlayStation 4 (11) e Xbox One (3)

Desenvolvedora: HOF Studios

Publicadora: HOF Studios

4 – Pro Cycling Manager 2020

Plataformas: PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Cyanide Studio

Publicadora: Nacon

4 – Tour de France 2020

Plataformas: PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Cyanide Studio

Publicadora: Nacon

5 – 51 Worldwide Games

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Nintendo

Publicadora: Nintendo

5 – Command & Conquer Remastered Collection

Plataforma: PC (Origin e Steam)

Desenvolvedoras: Petroglyph e Lemon Sky Studios

Publicadora: Electronic Arts

5 – Cyber Protocol

Plataforma: Xbox One

Desenvolvedora: RedDeerGames

Publicadora: RedDeerGames

5 – The Outer Worlds

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Obsidian Entertainment e Virtuos

Publicadora: Private Division

5 – We Were Here Together

Plataforma: Xbox One

Desenvolvedora: Total Mayhem Games

Publicadora: Total Mayhem Games

9 – 1971 Project Helios

Plataformas: Nintendo Switch e PC (GOG e Steam)

Desenvolvedora: RecoTechnology

Publicadora: RecoTechnology

9 – Deck of Ashes

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: AY Games

Publicadora: AY Games

9 – Jump King

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Nexile

Publicadora: Ukiyo Publishing

9 – The Dark Eye: Book Of Heroes

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Random Potion

Publicadora: Wild River Games

9 (PS4), 11 (Switch) e 12 (Xbox One) – Project Warlock

Plataformas: Nintendo Switch (11), PlayStation 4 (9) e Xbox One (12)

Desenvolvedora: Buckshot Software

Publicadora: Crunching Koalas

10 – Gunbird 2

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Psikyo

Publicadora: City Connection

11 – Beyond Blue

Plataformas: PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: E-Line Media

Publicadora: E-Line Media

11 – Evan’s Remain

Plataformas: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedor: maitan69 (Matías Schmied)

Publicadora: Whitethorn Digital

11 – Samurai Shodown

Plataforma: PC (Epic Games Store)

Desenvolvedora: SNK

Publicadora: SNK

11 (PC – Epic Games Store) e 18 (PC – Steam) – Samurai Shodown NeoGeo Collection

Plataforma: PC (Epic Games Store [11] e Steam [18])

Desenvolvedora: Digital Eclipse

Publicadora: SNK

12 – Demon’s Tier+

Plataformas: PlayStation 4 e PlayStation Vita

Desenvolvedoras: CowCat Games e Diabolical Mind

Publicadora: Eastasiasoft

12 – Dots 8

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Hook.gg

Publicador: Nestor Yavorskyy

12 – Super Toy Cars 2

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Eclipse Games

Publicadora: Eclipse Games

12 – Warborn

Plataformas: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Raredrop Games

Publicadora: PQube

15 – Endurance

Plataformas: Android e iOS

Desenvolvedor: Ivan Panasenko

Publicador: Ivan Panasenko

16 – Disintegration

Plataformas: PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: V1 Interactive

Publicadora: Private Division

16 – Desperados III

Plataformas: PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Mimimi Games

Publicadora: THQ Nordic

17 – Across the Grooves

Plataforma: Nintendo Switch e PC (Steam)

Desenvolvedora: Nova-box

Publicadora: Nova-box

18 – Aery – Little Bird Adventure

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: EpiXR Games

Publicadora: EpiXR Games

18 – Best Friend Forever

Plataformas: Nintendo Switch e PC (Steam)

Desenvolvedora: Starcolt

Publicadora: Alliance

18 – Beyond: Two Souls

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Quantic Dream

Publicadora: Quantic Dream

18 – Detroit: Become Human

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Quantic Dream

Publicadora: Quantic Dream

18 – Heavy Rain

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Quantic Dream

Publicadora: Quantic Dream

18 – Kingdom Majestic

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Noi

Publicadora: Microids e Raw Fury

18 – Waking

Plataformas: PC (Steam) e Xbox One

Desenvolvedor: Jason Oda

Publicadora: tinyBuild

19 – Burnout Paradise Remastered

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Stellar Entertainment

Publicadora: Electronic Arts

19 – Railway Empire – Nintendo Switch Edition

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Gaming Minds Studios

Publicadora: KalypsoMediaGroup

19 – The Last of Us Part II

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Naughty Dog

Publicadora: Sony Interactive Entertainment

19 – Ys: Memories of Celceta

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Nihon Falcom

Publicadora: Marvelous Europe

22 – Tengai

Plataforma: PC (Steam)

Desenvolvedora: Psikyo

Publicadora: City Connection

23 – Assetto Corsa Competizione

Plataformas: PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Kunos Simulazioni

Publicadora: 505 Games

23 – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Plataformas: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Purple Lamp Studios

Publicadora: THQ Nordic





24 – Ninjala

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: GungHo Online Entertainment

Publicadora: GungHo Online Entertainment

25 – Anno History Collection

Plataforma: PC (Uplay)

Desenvolvedora: Ubisoft Blue Byte Studio Mainz

Publicadora: Ubisoft

25 – Blair Witch

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Bloober Team

Publicadora: Bloober Team

25 – BRIGANDINE The Legend of Runersia

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Matrix Software

Publicadora: Happinet

25 – Collar x Malice

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Idea Factory

Publicadora: Aksys Games

25 – Hunting Simulator 2

Plataformas: PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Neopica

Publicadora: Bigben Interactive

25 – Keen: One Girl Army

Plataformas: Nintendo Switch e PC (Steam)

Desenvolvedora: Cat Nigiri

Publicadora: Phoenixx

25 – Mr. DRILLER DrillLand

Plataformas: Nintendo Switch e PC (Steam)

Desenvolvedora: Infinity

Publicadora: Bandai Namco Entertainment

25 – Phantom: Covert Ops

Plataformas: Oculus VR (Quest e Rift)

Desenvolvedora: nDreams

Publicadora: nDreams

25 – Poopdie Chapter One

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Bulbware

Publicadora: Bulbware

25 – The Almost Gone

Plataformas: Android, iOS, Nintendo Switch e PC (Steam)

Desenvolvedora: Happy Volcano

Publicadora: Playdigious

26 – Little Town Hero Big Idea Edition

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Game Freak

Publicadora: NIS America

26 – Urban Flow

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Baltoro Games

Publicadora: Baltoro Games

29 – Blaster Master Zero

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Inti Creates

Publicadora: Inti Creates

29 – Blaster Master Zero II

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Inti Creates

Publicadora: Inti Creates

30 – The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedoras: Nihon Falcom e Engine Software

Publicadora: NIS America

Sem data definida – Death Come True

Plataformas: Android, iOS, Nintendo Switch, PC (Steam) e PlayStation 4

Desenvolvedora: Too Kyo Games

Publicadora: Izanagi Games

Sem data definida – PHOGS!

Plataformas: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Bit Loom Games

Publicadora: Coatsink Software

Sem data definida – Ponpu

Plataformas: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Purple Tree Studio

Publicadora: Zordix

